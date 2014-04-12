Красноярск за два года заработал на платных парковках 500 тыс. рублей

За два года проект платных парковок в Красноярске перечислил в бюджет чуть более 500 тыс. рублей. Это следует из ответа, данного департаментом городского хозяйства депутату Заксобрания края Илье Зайцеву.

По данным департамента, проект платных парковок был запущен два года назад, в апреле 2015 года, и за это время в бюджет города перечислено всего 563,79 тыс. рублей. Из них в первый год инвестор проекта перечислил 78,17 тыс. рублей, за полный 2016 год — 374,92 тыс. рублей, а в этом году за три месяца сумма сборов составила 110,7 тыс. рублей.

При этом все средства поступают на единый счет бюджета города, и в департаменте не смогли пояснить, на что именно потрачено заработанное.

Напомним, по условиям инвестсоглашения, собранная за парковки плата распределяется следующим образом: 87 % забирает себе инвестор, ранее оборудовавший парковки за свой счет, а 13 % — уходит в бюджет города. Однако проект платных парковок с самого начала вызывал много нареканий со стороны автомобилистов. В первый год возникали проблемы с оплатой и неправильным начислением суммы.

В этом году на одной из самых больших парковок в городе появились парковщики — люди, выдающие «квитанции» за оставленную машину и собирающие деньги перед выездом.