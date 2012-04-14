Банк «Енисей» официально признан банкротом

Арбитражный суд Красноярского края по иску Центробанка официально признал банк «Енисей» банкротом. Об этом сообщается в материалах суда, заседание состоялось 13 апреля.

Напомним, 9 февраля красноярский банк лишился лицензии на работу из-за «высокорискованной кредитной политики», а в начале марта Центральный банк РФ попросил признать его банкротом, что суд и сделал, в отношении банка открыто конкурсное производство. Следующее заседание назначено на 2 мая.

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Ранее со ссылкой на информацию в «Вестнике Банка России» СМИ сообщали, что «Енисей» имел отрицательный собственный капитал в размере почти 4,8 млрд рублей. До обследования временной администрации активы банка оценивались в 7,51 млрд рублей, однако потом сократились до 1,06 млрд рублей. Обязательства кредитной организации в результате переоценки выросли с 5,59 млрд рублей до 5,85 млрд рублей.

По данным отчетности, по величине активов АКБ «Енисей» на 1 января 2017 года занимал 254 место в банковской системе РФ.