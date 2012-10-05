РУСАЛ приобретает долю в литейно-механическом заводе «СКАД»

РУСАЛ приобретает долю в предприятии литейно-механический завод СКАД (СКАД), расположенном в Красноярском крае и производящем колеса из алюминиевых сплавов для легковых автомобилей. Согласно условиям сделки, РУСАЛ будет владеть долей в уставном капитале ООО «ЛМЗ СКАД». Генеральным директором предприятия останется его основатель Идрис Закриев.

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СКАД производит колеса из алюминиевых сплавов для автопроизводителей на российском и зарубежном рынках. В связи с ростом потребительского спроса и для дальнейшего развития предприятия руководство СКАДа приняло решение о привлечении финансирования через стратегическое партнерство.

«Интеграция ЛМЗ СКАД в производственную структуру РУСАЛа полностью соответствует стратегическим целям компании. Сделка будет способствовать дальнейшему росту продаж продукции с добавленной стоимостью высочайшего качества как на территории России, так и на экспортных рынках», — отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.