Бравые полицейские не побоялись взрыва и потушили маршрутку

Дорожные полицейские из Минусинка помогли потушить загоревшийся автобус — транспортерное средство было оборудовано газовой установкой и могло в любой момент взорваться.

Возгорание под капотом пассажирского автобуса ПАЗ заметили сотрудники ДПС: старший лейтенант полиции Сергей Сорокин и майор Владислав Шарыпов. Это произошло ранним утром, еще перед тем, как водитель городской маршрутки вышел на линию.

Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские с помощью огнетушителя из патрульного автомобиля помогли водителю справиться с огнем.

«Опасность состояла в том, что автобус был оборудован газовой установкой, что могло привести к более серьезным последствиям, так как он находился в жилом микрорайоне. На момент возгорания салон автобуса был пустой, в результате происшествия никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе МО МВД России «Минусинский».

В настоящее время решается вопрос о поощрении отважных полицейских.