Фасад музея на Стрелке отремонтируют за 200 млн рублей

Музейный центр «Площадь Мира» станет частью парка Универсиады вместе с набережной, которую планируют благоустроить. Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко рассказала, что ремонт фасада музея — один из самых актуальных запросов:

«На ремонт фасада предусмотрены средства в краевом бюджете. В этом году — 50 миллионов рублей, уже открыт конкурс на подготовку проекта. В 2018 году — еще 150 миллионов рублей. Поэтому до конца 2018 года наш музейный центр „Площадь Мира“ преобразится, и я думаю, это будет оценено нашими горожанами и гостями города».

Директор центра Мария Букова отметила:

«Мы должны стать частью Универсиады, на городских слушаниях идет разговор о том, чтобы была благоустроена набережная, и мы, конечно, в нее входим. Мы уже ведем переговоры с городом, пытаемся найти общую платформу, чтобы Музейный центр был презентационной площадкой не только для красноярцев, но для всех, кто к нам приедет».

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Отметим, в планах сохранить облик здания, которое было создано в 1987 году по проекту архитектора Арэга Демирханова.

При реконструкции графичность, монументальность, абрис, который напоминает Столбы, будут дополнены некоторыми техническими новшествами — такими, как медиафасад.