На выставке «Малоэтажное домостроение» покажут дышащие стены и дома-трансформеры

16-19 мая в МВДЦ «Сибирь» пройдет XXV юбилейная выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы». Она традиционно проходит в мае и вот уже четверть века знаменует старт сезона строительства и ремонта в Красноярске.

В этом году более 150 компаний-производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов со всей России представят новейшие технологии в малоэтажном домостроении и деревянном зодчестве. Для наглядности прямо в помещении экспоцентра будут возведены несколько домов в натуральную величину.

Такая выставка дает уникальную возможность ознакомиться с широким спектром самых современных строительных материалов – от фундамента, фасада и кровли до лакокрасочных покрытий, кафеля и мраморной отделки. В числе новинок выставки – технология возведения домов из «дышащих» 3D-панелей, новая система крепления фасадов, сверхпрочная брусчатка, пуленепробиваемые двери и окна и даже авторская эко-мебель из массива натурального дерева «под старину».

Участие в выставке «Малоэтажное домостроение» примут и строительные компании, которые предложат лучшие варианты уже готовой загородной недвижимости в коттеджных поселках. Посетители смогут узнать все подробности напрямую у застройщиков: о новых технологиях и сроках строительства, условиях и инфраструктуре. К примеру, впервые на выставке представят новый проект «дома-трансформера», который можно строить частями, в зависимости от имеющегося бюджета, и при этом полноценно использовать уже построенную жилплощадь. Такие дома сейчас предлагают в коттеджном поселке «Новые раскаты» (Емельяновский район).

В дополнение на соседней площадке будет работать специализированная выставка инженерного и климатического оборудования «КлиматАкваТЭКС», где можно выбрать энергоэффективные отопительные котлы, системы водоподготовки и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования – в общем, все внутренние коммуникации для дома.

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Помимо выставки, гостей ждет насыщенная программа мероприятий. Для всех желающих на площадке будет работать «Школа ремонта, дизайна и декора», где можно узнать интересные идеи для обустройства дома или квартиры и научиться новым приемам и техникам у дизайнеров. Кроме того, среди посетителей проведут розыгрыши полезных призов, которые пригодятся для строительства и ремонта.

Отметим, что майская строительная выставка является одной из крупнейших в регионе. В прошлом году ее посетили свыше 13 500 человек. Актуальность выставки объясняют стремительные темпы строительства жилья в Красноярском крае: только в 2016 году в регионе было построено 2,7 тыс. домов общей площадью 284,1 тыс. кв. м и 13 многоквартирных в 2,7 тыс. квадратов.

Напомним, XXV выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» пройдет в Красноярске 16-19 мая 2017 года. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 16 – 18 мая с 10:00 до 17:00, 19 мая с 10:00 до 14:00. Стоимость билета — 100 рублей, детям до 7 лет — вход свободный. Для специалистов отрасли вход свободный по предварительной регистрации.