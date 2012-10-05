Россиянам запретят называть детей цифрами

Фамилии не более двух слов и запрет на имена-аббревиатуры: Госдума поддержала законопроект об именах, сообщила «Российская газета».

Сегодня, 14 апреля, Госдума приняла во втором (из трех) чтении законопроект, ограничивающий право родителей давать детям имена в виде цифр, сочетания букв и цифр, бранных слов и титулов.

В новой версии проекта содержится норма, касающаяся фамилий: разрешено присваивать ребенку фамилию, состоящую не более чем из двух слов, которые соединены дефисом. При этом у братьев и сестер, имеющих одних родителей, должны быть одинаковые двойные фамилии. Если же один из родителей уже имеет двойную фамилию, присоединить к ней третью часть уже нельзя.

Что касается имен, то в обиходе останутся некоторые имена-аббревиатуры, которые прижились, утратили идеологическое значение и стали обычными. Например, Владилен (сокращенное от Владимир Ленин) или Ким (Коммунистический интернационал молодежи). Авторы призвали не запрещать все подобные имена, потому что иначе придется запретить и другие.

«Если мы пойдем по пути запрета сокращений, то придется запрещать имя Владимир, которое тоже является сокращением от «владеть миром», — отметил один из депутатов.

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Однако двойные и тройные имена будут разрешены, потому что депутаты решили не исключать возможность использовать дефис.

«Например, в органах ЗАГС давали такие примеры: Николай-Никита-Нил, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Полина-Полина, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, София-Солнышко», — пояснили в издании.

В новой версии, одобренной депутатами, убрана возможность «насильственного» присвоения ребенку иного имени, в случае если родители назовут его «неправильно». Эту норму профильный комитет убрал.