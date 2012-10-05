Окончено предварительное следствие по делу о ДТП с экс-главой ГИБДД Кузбасса

Окончено предварительное следствие по делу о резонансном ДТП с участием экс-главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина. Напомним, в аварии, которая произошла почти года назад, погибли три молодые красноярки и жительница Кемерово. В настоящее время стороны потерпевших и обвиняемого знакомятся с материалами дела, сообщает кемеровское издание vse42.ru.

Напомним, столкновение Toyota Land Cruiser 200, которой управлял бывший высокопоставленный полицейский, и Toyota Corona Premio произошло 23 апреля 2016 года на трассе Кемерово — Яшкино, возле турбазы «Космос». Оба водителя выжили, а четыре женщины погибли.

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По данным журналистов, часть потерпевших уже изучила документы, затем к ознакомлению приступит обвиняемый Юрий Мовшин. Далее следователь составит обвинительное заключение и направит уголовное дело в прокуратуру. Если представители надзорного органа подпишут материалы, дело уйдет в суд.

Также сообщается, что следователь, несмотря на ходатайства потерпевших, включил в материалы итоги обеих экспертиз: согласно первой — Мовшин виновен, согласно второй — ДТП произошло из-за действий второго водителя.