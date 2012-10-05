Турист вернулся из Таиланда с опасной инфекцией

Еще у одного красноярского туриста после отдыха в Таиланде в аэропорту обнаружили острое инфекционное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, подводя итоги санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на территории края за прошлый месяц.

Инцидент произошел 4 марта. В аэропорту «Емельяново» специалисты выявили пассажира, который прибыл из провинции Таиланда — Краби — с диагнозом сальмонеллез.

«В отношении пассажира, контактных лиц проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия», — рассказали в управлении.

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В управлении также отметили, что в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости лихорадкой Зика и лихорадкой Денге в пунктах пропуска усилили контроль качества проведения профилактических мероприятий.

Напомним, осенью прошлого года также в аэропорту выявили пассажира из Таиланда с ротавирусной инфекцией и гастроэнтеритом.