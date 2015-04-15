Иномарка провалилась в яму на ул. 78 Добровольческой Бригады

На одной из самых оживлённых улиц красноярской Взлётки иномарка провалилась в глубокую яму. Инцидент произошёл на улице 78 Добровольческой Бригады.
Как видно на фотографиях из социальных сетей, автомобиль Kia попал в яму передним левым колесом. Пробоина в асфальте находится в крайней правой полосе.
При этом машина провалилась настолько глубоко, что задняя ее часть приподнялась в воздух. Предположительно, водитель не смог самостоятельно выбраться из провала.
Обсуждая случившееся, одни интернет-пользователи заявили, что не удивлены этим, так как, по их наблюдениям, таких ям в городе много, а на этой улице — даже слишком. Они также удивились тому, что у водителя при себе оказалась линейка, которой он измерил провал, и отметили, что тот, вероятно, заехал в яму «осторожно», так как серьезных повреждений авто не получило.
Но другие заступились за автомобилиста, предположив, что линейка принадлежит аварийным комиссарам, которых он вызвал для оформления ДТП.
«Любая поездка по городу превращается в какую-то лотерею: заметишь яму или нет, получится объехать или нет, и, к сожалению, не всегда получается заметить, объехать», — заявил другой интернет-пользователь.