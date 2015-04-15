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Иномарка провалилась в яму на ул. 78 Добровольческой Бригады
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В Красноярском крае

Иномарка провалилась в яму на ул. 78 Добровольческой Бригады

15 апреля 20:18
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На одной из самых оживлённых улиц красноярской Взлётки иномарка провалилась в глубокую яму. Инцидент произошёл на улице 78 Добровольческой Бригады.

Как видно на фотографиях из социальных сетей, автомобиль Kia попал в яму передним левым колесом. Пробоина в асфальте находится в крайней правой полосе.

Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp

При этом машина провалилась настолько глубоко, что задняя ее часть приподнялась в воздух. Предположительно, водитель не смог самостоятельно выбраться из провала.

Обсуждая случившееся, одни интернет-пользователи заявили, что не удивлены этим, так как, по их наблюдениям, таких ям в городе много, а на этой улице — даже слишком. Они также удивились тому, что у водителя при себе оказалась линейка, которой он измерил провал, и отметили, что тот, вероятно, заехал в яму «осторожно», так как серьезных повреждений авто не получило.

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Но другие заступились за автомобилиста, предположив, что линейка принадлежит аварийным комиссарам, которых он вызвал для оформления ДТП.

«Любая поездка по городу превращается в какую-то лотерею: заметишь яму или нет, получится объехать или нет, и, к сожалению, не всегда получается заметить, объехать», — заявил другой интернет-пользователь.

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