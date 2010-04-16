Красноярцы празднуют Пасху

Сегодня, 16 апреля, православные, католики и представители других христианских конфессий отмечают главный религиозный праздник — Пасху, или Светлое Христово Воскресение.

Минувшей ночью в красноярском храме Рождества Христова митрополит Пантелеимон совершил пасхальные богослужения: полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Богослужение посетил губернатор Виктор Толоконский с семьей.

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По традиции в конце заутрени митрополит Пантелеимон и Виктор Толоконский обменялись пасхальными поздравлениями и праздничными дарами.

Пасхальные богослужения прошли и во всех других храмах города. Великая Пасхальная вечерня с участием духовенства состоится в храме Рождества Христова в 17 часов.

Напомним, что православные верующие отмечают в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово. Это переходящий праздник, установленный еще в апостольское время, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения.