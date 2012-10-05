СУЭК презентует на КЭФ уникальную фотовыставку с пейзажами России

В дни Красноярского экономического форума в краевом центре начнет работать уникальная фотовыставка «Первозданная Россия». Выставка — часть одноименного общероссийского культурно-просветительского проекта, который реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации РФ, министерств природных ресурсов и культуры, Русского географического общества.

Масштабный проект объединяет талантливых фотохудожников-пейзажистов и натуралистов, авторов документальных и анимационных фильмов, руководителей заповедников и национальных парков, природоохранные организации, крупнейшие компании страны, отличающиеся высокой степенью экологической ответственности, общественные организации, инициативных граждан, заинтересованных в сохранении и защите окружающей среды.

Его главная цель — привлечь внимание общественности к вопросам экологии и охраны природы, показать природные богатства страны во всем их многообразии и красоте.

Одним из ключевых мероприятий проекта является фотовыставка «Первозданная Россия». За три года ее посетителями стали более 2 млн человек в 70 странах мира. Фотобанк выставки сегодня насчитывает свыше полумиллиона выразительных пейзажей из самых труднодоступных и красивых мест России от Калининграда до Камчатки с великими реками и чистейшими озерами, горными вершинами и побережьями тринадцати морей, фотозарисовки из жизни животных и птиц. По инициативе АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) в рамках Года экологии выставку смогут увидеть в регионах присутствия компании. Начнется сибирско-дальневосточное турне с Красноярска, где будет представлено около 150 лучших фотографий.

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«Наша многообразная природа — бесценный дар, естественное богатство страны, и мы должны заботиться об этом достоянии, бережно хранить его и достойно передать потомкам», — уверен генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский.

Предприятия компании сегодня работают в девяти регионах страны и, как подчеркнул Владимир Рашевский, экологические проекты для каждого из них являются приоритетными. «Мы твердо убеждены, что цивилизация, экономика, качество и комфорт жизни человека должны развиваться в гармонии с природой. Поэтому в СУЭК на постоянной основе реализуется экологическая программа, нацеленная не только на минимизацию воздействия производственной деятельности на окружающую среду, но и на сохранение и приумножение природных богатств страны».

Выставка «Первозданная Россия» начнет свою работу в МВДЦ «Сибирь» 20 апреля. После завершения экономического форума с 3 по 29 мая она будет доступна для всех жителей и гостей города в Гранд-холле «Сибирь», вход свободный.