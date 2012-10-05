Стали известны доходы красноярских сенаторов

Члены Совета Федерации от Красноярского края Андрей Клишас и Валерий Семенов обнародовали декларации о доходах за 2016 год. Согласно официальным данным, у одного из них доходы выросли, а у второго, наоборот, уменьшились.

Как следует из декларации, доход Клишаса сократился — если в 2015 году он задекларировал 6,225 млн рублей, то за прошлый год — чуть более 5 млн 699 тыс. рублей. Супруга сенатора заработала 23 млн 260 тыс. рублей, что больше, чем двумя годами ранее (17,7 млн). Сам сенатор владеет дачным земельным участком и домом в Швейцарии; девятью земельными участками, двумя жилыми домами и одним садовым — в России. Также в его собственности две квартиры в России, у его супруги — еще одна. Еще 2 земельных участка, 3 жилых дома, квартира и баня в России — находятся у него в пользовании. Судя по декларации, автомобиля у Клишаса нет, но жене сенатора принадлежит Jaguar XJ.

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Второй сенатор Валерий Семёнов за 2016 год заработал 5 млн 269 тыс. рублей, его жена — 361 тыс. рублей (в 2015 году он отчитался о 5,08 млн рублей, она — о 415 тысяч рублей).

Вся недвижимость Семёнова находится на территории России: это 3 земельных участка и 2 жилых дома, а также 2 гаража и по квартире у каждого из супругов. В автопарке Семёнова числятся Land Rover Discovery и Honda Pilot, его жена передвигается на Mazda CX-7.

Клишас Андрей Александрович Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ— представителем от правительства Красноярского края в Совете Федерации Федерального Собрания РФ