Сезон пожаров начался на Татышеве: отдыхающие тушили траву вместе с МЧС

На острове Татышев в Красноярске на выходных горела трава, сообщили 17 апреля очевидцы происшествия.

Красноярский фотограф Александр Пустоваров опубликовал в воскресенье на своей странице в социальной сети фотографии, сделанные на острове Татышев. Выгоревшие участки находятся в разных частях острова — и там, где нет асфальтированных дорожек, и рядом с местами для катания. Около Октябрьского моста фотограф заметил пожарных и отдыхающих, которые помогали им тушить горящую сухую траву.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю пояснили, что с поджигателями на острове, как и в других местах, будут бороться при помощи беспилотников.

Они позволят выявить нарушителей, разводящих костры в запрещенных местах, и привлекать их к ответственности.