Сезон пожаров начался на Татышеве: отдыхающие тушили траву вместе с МЧС

На острове Татышев в Красноярске на выходных горела трава, сообщили 17 апреля очевидцы происшествия.
Красноярский фотограф Александр Пустоваров опубликовал в воскресенье на своей странице в социальной сети фотографии, сделанные на острове Татышев. Выгоревшие участки находятся в разных частях острова — и там, где нет асфальтированных дорожек, и рядом с местами для катания. Около Октябрьского моста фотограф заметил пожарных и отдыхающих, которые помогали им тушить горящую сухую траву.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю пояснили, что с поджигателями на острове, как и в других местах, будут бороться при помощи беспилотников.
Они позволят выявить нарушителей, разводящих костры в запрещенных местах, и привлекать их к ответственности.
Руководитель «Дирекции спортивно-массовых мероприятий» Иван Брамман заключил:
«Промежуток с апреля по май является периодом повышенной пожарной опасности в Красноярске. Буквально вчера по причине несанкционированного разведения огня на восточной стороне острова выгорели четыре участка: в районе Октябрьского моста и район водозабора. На западной части острова произошло возгорание в районе озёр, но о нём незамедлительно сообщили в пожарную часть, которая и приняла меры к тушению. По итогам осмотра территории специалистами Департамента недвижимости был сделан вывод, что выгорело около 2 Га сухой травы, но ущерба деревьям это не принесло».
Посетителей призвали не выкидывать и не сжигать мусор, не разводить открытый огонь, не жарить шашлыки. При обнаружении возгорания нужно немедленно сообщить по телефонам: 101 — пожарная охрана; (391) 227-95-48, 112 — единая дежурно-диспетчерская служба; (391) 204-12-02 — администратор павильона Дирекции.