«Форменное безобразие»: спасателей отчитали за плавающих на льдинах рыбаков (видео)

Красноярских спасателей пожурили за плавающих на льдинах рыбаков. Напомним, в субботу со льда водохранилища Березовской ГРЭС спасатели вывезли 118 человек, в том числе 15 детей — они уплыли на расстояние 250 метров от берега на отколовшейся льдине. Люди в медицинской помощи не нуждались, хотя и провели на льдине около 3 часов.

Сегодня стало известно, что это был не единственный случай — в аналогичную ситуацию попали 5 рыбаков, решивших ловить рыбу в Краснотуранском районе, в Сыдинском заливе. Недалеко, на реке Туба, несколькими днями ранее погиб 74-летний мужчина, льдина под которым развалилась.

После случая на водохранилище Березовской ГРЭС в Красноярске прошло экстренное заседание комитета по ЧС, в котором принял участие председатель правительства Виктор Томенко. Из доклада руководства Шарыповского района следовало, что на водохранилище ГРЭС до 90 % рыбаков — из соседних регионов. У водоёма выставлены аншлаги об опасности выхода на лёд, но людей они не останавливают. Ежегодно в этот опасный период времени на последний лёд в районе выходят до 5 000 человек.

Виктор Томенко отчитал спасателей за недостаточную работу по предотвращению несчастных случаев.

«Я ограничусь определением, что это форменное безобразие — то, что происходит у нас на водных объектах! Если все заняты на пожарах, значит никто не занимается тем, чтобы не допустить людей на лед. 5 тысяч человек! Хоть одного оштрафовали? Хоть одного убрали со льда принудительно, раз это опасно? И это только на территории Шарыповского района. Я представляю, что в целом по краю происходит. Да, сейчас все напряглись, все силы в кулак собрали, спасли людей. Должен быть физически обеспечен запрет и невозможность вот таких действий и явлений», — отметил председатель правительства, поблагодарив, при этом спасателей, которые рисковали своими жизнями для того, чтобы спасти рыбаков.

Он пояснил, что если люди не хотят слушать предупреждения, к ним «нужно предпринимать более жёсткие меры».

