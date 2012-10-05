Странное ДТП произошло с третьей попытки: красноярцы заподозрили «автоподставу» (видео)

Красноярских интернет-пользователей рассмешили водители, которые только с третьей попытки «смогли устроить» аварию. Утверждается, что участниками странного ДТП на правобережье стали Mercedes и Priora.

Инцидент произошел на выходных в 2 часа ночи, на пересечении пустых улиц Котовского и Новая. Случившееся попало на камеру уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как иномарка перед перекрестком сбавляет скорость и очень медленно выезжает на него перед другой машиной, но водители успешно разъезжаются. Через несколько минут ситуация повторилась — предположительно, с теми же машинами. Но в третий раз ДТП все же произошло: одна машина остановилась на перекрестке и в нее въехала другая, которая при этом тоже ехала медленно.

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Интернет-пользователи пришли к выводу, что водители могли инсценировать ДТП. Они заподозрили их в сговоре, предположив, что приятелям понадобился ремонт машины по страховке.

«Черный даже успел сигнал аварийки включить до удара», — подметил один из комментаторов. Также они отметили, что при наличии видео страховая компания разоблачит хитрые намерения автомобилистов, если они действительно были.