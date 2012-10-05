Суд разрешил строить торговый центр на Предмостной площади

Арбитражный суд признал недействительным отказ департамента градостроительства красноярской мэрии в выдаче разрешения на застройку сквера рядом с Предмостной площадью. Напомним, ранее на площади компания «Сибиряк» планировала построить крупный торговый комплекс.



Но исковое заявление поступило в суд осенью прошлого года от ООО «Фортуна и Партнеры» . В нем сообщалось, что власти отказались дать этой компании разрешение на строительство отдельно стоящего здания развлекательного комплекса с инженерным обеспечением на земельном участке по адресу: проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 172. При этом он находился у фирмы в аренде.

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Сегодня в пресс-службе суда заявили, что он встал на сторону коммерсантов и обязал департамент градостроительства выдать ООО разрешение на строительство в течение 10 дней со дня вступления в законную силу судебного акта, а также взыскать с департамента 3 тыс. рублей госпошлины.

В суде разъяснили, что проект планировки территории, на которой расположен земельный участок, не был утвержден администрацией города в установленном законом порядке, следовательно, департамент градостроительства необоснованно ссылался на наличие красных линей, за которые якобы выходил проектируемый объект.

Кроме того, изыскания показали, что объекты археологического наследия на участке отсутствуют, как и объекты, представляющие историко-культурную ценность. На это ранее тоже указывали власти.