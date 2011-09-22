В сквере на Предмостной площади не появится торговый центр

Администрация Красноярска отозвала разрешение на строительство торгового центра в сквере на Предмостной площади. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков.

Строительство планировало начать ООО «Фортуна и Партнеры» на арендованном участке рядом с жилым домом по адресу: проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 172. Сначала компания получила отказ от департамента градостроительства администрации города, но через суд сумела добиться разрешения. Сегодня Александр Глисков опубликовал в социальных сетях информацию о том, что строительства все же не будет. Такой ответ ему предоставили в краевой прокуратуре.



Оказалось, что еще 5 августа 2016 года компанию предупредили об отказе в продлении срока аренды и попросили в течение трех месяцев очистить участок. В Управлении Росреестра по Красноярскому краю информацию о прекращении договора с компанией зафиксировали. На этом основании 28 августа 2017 года выданное по решению суда разрешение на строительство отозвали.

«По результатам визуального обследования земельного участка установлено, что в настоящее время участок свободен от застройки, строительство на нем не ведется», — пояснили в прокуратуре.