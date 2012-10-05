Водитель признал вину в гибели молодого полицейского и пошел под суд

Водитель-бесправник, который погубил в дорожной аварии молодого полицейского из Минусинска, признал вину. ДТП произошло ночью 12 апреля 2016 года на федеральной трассе М-54 «Енисей», около кафе «Арбат». На скамье подсудимых оказался 29-летний житель Хакасии.

Именно он в пьяном состоянии и будучи лишенным прав управлял машиной ВАЗ-2114, которая столкнулась с ВАЗ-21101. За рулем второго отечественного авто находился действующий сотрудник полиции МО МВД России «Минусинский». В результате ДТП 25-летний полицейский скончался на месте, один из пассажиров получил тяжкие телесные повреждения, остальные — легкие и средние.

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«В ходе расследования уголовного дела были проведены трасологическая, судебно-медицинская экспертизы, допрошено около 10 свидетелей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Минусинский городской суд для рассмотрения по существу», — рассказали 17 апреля в ГСУ СК по Красноярскому краю.

Мужчина признал вину.