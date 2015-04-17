Красноярец помог Юрию Шевчуку найти информацию о репрессированном деде (видео)

Красноярец Алексей Бабий помог известному рок-музыканту Юрию Шевчуку найти информацию о репрессированном деде, который погиб на территории края. Данные долгое время хранились в засекреченных архивах служб безопасности, а затем попали в Книгу памяти.

Основатель группы «ДДТ» Юрий Шевчук через интернет поделился, что хотел бы знать о родственнике и его месте захоронения больше. С его слов, все началось в 1920-е годы, когда семью Шевчуков и другие семьи сослали с Украины в Сибирь.

«Сначала раскулачили, а потом отправили в вагонах для скота. Это была лютая зима, так что по дороге многие погибли. Я знаю, что Шевчуков и Поцелуйко поселили в бараках на лесоповале под Канском, это Красноярский край. Как раз там и расстреляли в 1937 году моего деда Сосфена Ивановича Шевчука. Он служил в царской армии, был белым офицером, казаком. Знаем мы, к сожалению, немного. Мой отец Юлиан Сосфе­нович ездил в те края, искал могилу, ­поднимал архивные документы ФСБ, но мало что сохранилось. Ну, а мы в ре­зультате переселения оказались на севере, я родился в поселке Ягодное Магаданской области», — поделился Юрий Шевчук.

Председатель правления красноярского отделения Российского «Мемориала» Алексей Бабий, прочитав обращение известного музыканта, отправил ему том «Книги памяти жертв политических репрессий Красноярского края».

Как рассказал Бабий в эфире ТВК, до сих пор неизвестно, где именно похоронены под Канском расстрелянные репрессированные люди.

«В 70 — 80 годах река Кан подмыла берег и там, на окраине, выявились эти захоронения. Но где это, что это — неизвестно. Надо ехать в Канск и там на месте выяснять, опрашивать старожилов, разбираться», — пояснил он.

По данным журналистов, за оказанную помощь Шевчук передал Алексею Бабию свой диск.