Иномарка разворотила пешеходные ограждения в Зеленой Роще

В красноярской Зелёной Роще водитель иномарки снес несколько пролетов пешеходного ограждения. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло сегодня утром в районе дома № 2 «б» по проспекту Ульяновскому.

Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением на повороте и врезался в расположенное справа ограждение, которое отделяет проезжую часть от пешеходного тротуара. Никто из людей в происшествии не пострадал — предположительно, пешеходов в этот момент поблизости не было.

На фотографиях из социальных сетей видно, что иномарка получила существенные повреждения — она повисла на заборе. Виновнику ДТП придется не только ремонтировать свою машину, но и возместить ущерб за искореженный забор.

Сотрудники ДПС, которые оформляли ДТП, проверили водителя на состояние опьянения и выяснили, что он был трезв. Место аварии он не покидал, хотя об этом заявили в соцсетях. Не исключено, что он ушел и оставил машину уже после оформления ДТП.