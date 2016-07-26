Молодым архитекторам со всей страны предложили нарисовать эскиз чаши огня Универсиады

Молодые архитекторы со всей России смогут принять участие в конкурсе на разработку эскиза чаши огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Изначально в конкурсе, который стартовал 3 апреля, могли участвовать только молодые люди из Красноярского края. Однако организаторы решили дать шанс войти в историю игр участникам со всей России, расширив географию конкурса.

Теперь свой вариант могут предложить архитекторы от 18 до 35 лет, проживающие в любом городе страны.

Автора лучшего эскиза ждет денежный приз 50 тысяч рублей от генерального партнера Студенческих игр — горно-металлургической компании «Норникель», которая таким образом решила поддержать творческих молодых профессионалов. Финалистам вручат дипломы лауреатов конкурса и памятные призы. Победитель будет определен 1 июня. Работы участников оценит конкурсная комиссия, в состав которой также вошла вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных. Специалисты учтут соответствие работы заявленным целям, новизну, оригинальность и качество исполнения, возможность практического использования.

Напомним, участникам предлагается разработать эскиз чаши огня, отражающей визуальный образ, а также соответствующий фирменной стилистике Зимней универсиады 2019. Конкурсная работа должна отражать идеи дружелюбия, контраста сурового сибирского климата и гостеприимства жителей города. Участникам необходимо будет предоставить эскиз чаши огня в электронном виде и 3D-модель, а также пояснительную записку с описанием общей идеи. Каждый может выставить на конкурс не более двух эскизов при условии соблюдения всех требований, указанных в техническом задании. Работа победителя будет учитываться управлением архитектуры администрации города Красноярска и подведомственными учреждениями при разработке и изготовлении чаши огня.

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Прием конкурсных работ от молодых архитекторов пройдет до 19 мая 2017 года. Эскизы отправлять по адресу: konkurs@krsk2019.ru с пометкой «Конкурс на разработку эскиза чаши огня».

Чаша огня — это основной атрибут эстафеты огня Студенческих игр, необходимый для сохранения в период проведения соревнований зажженного факелом огня. По плану в Красноярске такой объект будет расположен в Свердловском районе, в микрорайоне Тихие зори, около «Платинум Арены», где пройдет церемония открытия.

Дополнительную информацию можно получить у координатора конкурса — начальника отдела церемоний Исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019 (Елена Александровна Шестерня, e.shesternya@krsk2019.ru). Обновленное Положение конкурса на сайте Зимней универсиады-2019.