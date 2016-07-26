Красноярец сорвал грандиозный выпускной в Новосибирске: вынесен приговор

Красноярский бизнесмен, который сорвал грандиозный выпускной новосибирским школьникам, отделался условным сроком. Кроме того, мужчина должен выплатить ущерб родителям выпускников 7 школ.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, речь идет более чем о 700 тыс. рублей.

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Напомним, инцидент в произошел в прошлом году. Новосибирские полицейские задержали красноярского предпринимателя по подозрению в серии мошенничеств, связанных с организацией выпускных вечеров на территории региона. Школьники рассказали журналистам, что сдавали деньги на организацию многообещающего шоу — выпускного бала, а за сутки до праздника, который был намечен на 24 июня, организатор внезапно отменил его. Деньги он не вернул и заявил, что у него якобы «сорвалось мероприятие по договоренности с площадкой проведения».

Он также напомнил, что в договоре сообщается о том, что он имеет право поменять площадку, сохранив условия проведения самого мероприятия. Со слов родителей новосибирских школьников, билет на выпускной стоил около 10 тысяч рублей.

Накануне суд признал красноярца виновным в растрате и назначил ему 3 года лишения свободы условно, а также обязал выплатить ущерб всем потерпевшим.