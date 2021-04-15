В Красноярск едет жульническое «кулинарное шоу»

В Красноярск едет группа аферистов, чтобы под предлогом «кулинарного шоу» заставлять горожан брать ненужные потребительские кредиты на кабальных условиях.

В последние дни красноярцы получают телефонные звонки с номеров из других регионов страны, например, Волгограда, Кемерово, Московской области и других. Звонящие представляются «фирмой «Арбат» и приглашают посетить «мастер-классы, презентации по кулинарии и здоровому питанию», которое они в ближайшее время проведут в Красноярске.

На самом деле под предлогом кулинарной встречи аферисты собирают людей преимущественно старшего возраста, презентуют им «чудодейственную» посуду для приготовления пищи. Затем, пользуясь психологическими уловками, вынуждают подписывать кредитные договоры на покупку «чудо-наборов» сковородок и кастрюль.

Судя по отзывам из других городов России, где побывали такие «кулинары», речь идет о кредитах примерно на 70-100 тысяч рублей.

Пострадавшие сообщали о том, что им предлагали посуду брендов «ЭкоЛайф» (EcoLife), EcoVital, AMT, LOTAN и другие.

Материалы по теме В Назарово во время шоу в музее задержали продавцов сковородок по 150 тысяч рублей

Иногда аферисты ссылаются на рекомендации телеведущего Андрея Макаревича, который на самом деле не имеет к ним никакого отношения.

Осенью 2016 года «шоу» побывало в Назарово Красноярского края, где в происходящее была вынуждена вмешаться полиция.

Похожая история в феврале произошла и в Архангельской области.

Правоохранительные органы просят граждан быть внимательными, проявлять бдительность, тщательно оценивать свои финансовые возможности и необходимость приобретения каких-либо «чудо-товаров».

Вы можете помочь распространению информации и предупредить других людей, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: