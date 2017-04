Певица из Красноярского края вошла в топ мировых «Голосов» (видео)

Молодая певица из Красноярского края Дарья Антонюк вошла в топ-5 лучших победителей шоу «Голос» во всем мире. Напомним, девушка прославилась именно благодаря участию в этом проекте — в конце прошлого года певицу из Зеленогорска признали лучшим голосом России. Она успешно выступила, несмотря на то, что сильно заболела накануне финала и даже потеряла голос.

Певицу выдвигали на участие в «Евровидении-2017», но она не прошла. Накануне Антонюк получила очередное признание. Официальный YouTube-канал шоу «Голос» в мире опубликовал ролик с лучшими победителями за всю историю шоу, показанном в разные годы по всему миру.

Материалы по теме «Мам, я в телевизоре!»: как красноярцы страну покоряли И смех и тверк

В хит-параде Best winners from all around the world вместе с победителями The Voice в Великобритании, Голландии, Исландии и Таиланде оказалась и россиянка Дарья Антонюк.

В ролике она исполняет композицию Stand Up For Love во время слепых прослушиваний проекта. Видео с самыми яркими победителями шоу уже набрало более полумиллиона просмотров.