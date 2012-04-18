Возврат «просрочки» из магазинов на переработку намерены запретить

Не распроданный хлеб и просроченные продукты хотят запретить возвращать поставщикам. 18 апреля Роспотребнадзор одобрил соответствующую законодательную инициативу.

Изменения предлагается внеси в законопроект, регулирующий торговую деятельность в России. «Роспотребнадзор поддерживает необходимость разработки изменений..., предусматривающих запрет на возврат хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определённого срока годности», — говорится в письме, направленном руководителем ведомства Анной Поповой.

Сейчас непроданные продукты передаются производителю на переработку. По данным ассоциации хлебопекарей, крупные торговые сети, вместо того, чтобы снижать цены и продавать хлебную продукцию полностью, после окончания ее срока годности возвращают ее производителям, что влечет за собой серьезные финансовые потери.

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Однако, как считают в Госдуме и Роспотребнадзоре, это может быть вредно для потребителей, которые покупают в дальнейшем продукты переработки.

«В пищевых продуктах по истечении определенного срока годности способны накапливаться патогенные агенты как микробиологической, так и химической природы. И если при термической обработке в процессе вторичной переработки большинство микроорганизмов разрушается, то их токсины, а также микотоксины, продуцируемые плесневыми грибами, способны выдерживать высокие температуры», — отмечается в письме главы Роспотребнадзора.