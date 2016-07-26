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В Красноярске стартовал корпоративный чемпионат по футболу
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В Красноярске стартовал корпоративный чемпионат по футболу

18 апреля 18:43
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17 апреля в Красноярске стартовал весенний сезон корпоративного чемпионата по футболу «Лига Чемпионов Бизнеса».

Этот чемпионат стал третьим по счёту, в нем принимает участие рекордное число команд — 18, которые были поделены на три дивизиона.

В дивизионе «А» «Бриз» крупно обыграл «РиноСервис» — 9:2, «КрайДЭО» в напряжённом и тяжёлом поединке одолел «Красноярский Цемент» — 4:1, а «Ермак» оказался сильнее «Востсибнефтегаза» — 4:2.

«Сегодня многое получалось. У меня практически всё залетело, бывают такие дни. В начале второго тайма немного расслабились. Пропустили дважды, но затем всё поставили на свои места. Мы понимаем, что соперники очень сильны, но приложим все силы для завоевания первого места», — поделился впечатлениями игрок «Бриза» Евгений Марченко.

В дивизионе «В» «СУЭК» с минимальным счётом победил «Стальмонтаж» — 1:0, «ОКБ Зенит» и «НордСтар» сыграли вничью — 4:4, а «Сборная Госслужащих» разгромила чемпиона прошлого сезона «PegasFly» — 8:2.

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«Первый матч всегда тяжёлый. Очень много моментов создали, но где-то не везло, где-то ошибались, да и вратарь у соперника сыграл на высоком уровне. Как и наш голкипер, который действовал безошибочно, отыграл на ноль. Хоть и забил единственный мяч, герой не я, а все ребята, приложившие максимум сил и желания для победы», — отметил игрок «СУЭК-Красноярск» Василий Мандрик.

Весенний сезон чемпионата по футболу «Лига Чемпионов Бизнеса»
Весенний сезон чемпионата по футболу «Лига Чемпионов Бизнеса»
Весенний сезон чемпионата по футболу «Лига Чемпионов Бизнеса»
Весенний сезон чемпионата по футболу «Лига Чемпионов Бизнеса»
Весенний сезон чемпионата по футболу «Лига Чемпионов Бизнеса»
Весенний сезон чемпионата по футболу «Лига Чемпионов Бизнеса»

В дивизионе «С» победу с рекордно крупным счётом одержала «Красфарма», поверженным оказался «Триколор ТВ» — 28:0, «Радиосвязь» оказала достойное сопротивление опытному участнику «Лиги Чемпионов Бизнеса» «Рич Фэмили», но всё-таки уступила — 1:4, наконец, «Красноярскгазпром Нефтегазпроект» крупно переиграл «Эльдорадо» — 7:3.

«Почему выступаем в Дивизионе „С“? Потому что так решили. Прошлый сезон пропустили. Решили проверить свои силы в этом дивизионе. Игрой довольны, поначалу не всё получалось, но потом вошли в игру, стали моменты реализовывать. Считаю, что выиграли заслуженно, нацеливаем себя только на первое место», — подвел итог встречи игрок «Красноярскгазпром Нефтегазпроект» Дмитрий Лёвочкин.

Фото предоставлены Агентством спортивных событий «FAIR-PLAY»

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