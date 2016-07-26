В Красноярске стартовал корпоративный чемпионат по футболу

17 апреля в Красноярске стартовал весенний сезон корпоративного чемпионата по футболу «Лига Чемпионов Бизнеса».

Этот чемпионат стал третьим по счёту, в нем принимает участие рекордное число команд — 18, которые были поделены на три дивизиона.

В дивизионе «А» «Бриз» крупно обыграл «РиноСервис» — 9:2, «КрайДЭО» в напряжённом и тяжёлом поединке одолел «Красноярский Цемент» — 4:1, а «Ермак» оказался сильнее «Востсибнефтегаза» — 4:2.

«Сегодня многое получалось. У меня практически всё залетело, бывают такие дни. В начале второго тайма немного расслабились. Пропустили дважды, но затем всё поставили на свои места. Мы понимаем, что соперники очень сильны, но приложим все силы для завоевания первого места», — поделился впечатлениями игрок «Бриза» Евгений Марченко.

В дивизионе «В» «СУЭК» с минимальным счётом победил «Стальмонтаж» — 1:0, «ОКБ Зенит» и «НордСтар» сыграли вничью — 4:4, а «Сборная Госслужащих» разгромила чемпиона прошлого сезона «PegasFly» — 8:2.

«Первый матч всегда тяжёлый. Очень много моментов создали, но где-то не везло, где-то ошибались, да и вратарь у соперника сыграл на высоком уровне. Как и наш голкипер, который действовал безошибочно, отыграл на ноль. Хоть и забил единственный мяч, герой не я, а все ребята, приложившие максимум сил и желания для победы», — отметил игрок «СУЭК-Красноярск» Василий Мандрик.

В дивизионе «С» победу с рекордно крупным счётом одержала «Красфарма», поверженным оказался «Триколор ТВ» — 28:0, «Радиосвязь» оказала достойное сопротивление опытному участнику «Лиги Чемпионов Бизнеса» «Рич Фэмили», но всё-таки уступила — 1:4, наконец, «Красноярскгазпром Нефтегазпроект» крупно переиграл «Эльдорадо» — 7:3.

«Почему выступаем в Дивизионе „С“? Потому что так решили. Прошлый сезон пропустили. Решили проверить свои силы в этом дивизионе. Игрой довольны, поначалу не всё получалось, но потом вошли в игру, стали моменты реализовывать. Считаю, что выиграли заслуженно, нацеливаем себя только на первое место», — подвел итог встречи игрок «Красноярскгазпром Нефтегазпроект» Дмитрий Лёвочкин.

Фото предоставлены Агентством спортивных событий «FAIR-PLAY»