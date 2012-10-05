Красноярские эксперты обсудили экологию красноярской энергетики

В Красноярске прошел круглый стол «Чистый уголь: экология красноярской энергетики», организованный красноярскими журналистами. Представители СГК, СУЭК, науки и общественности обсудили экологические проблемы в городе и пути их решения.

Первым на тему «Наиболее острые экологические вопросы красноярской энергетики и пути их решения» выступил заместитель технического директора по охране окружающей среды СГК Константин Кушнир. Он обратил внимание на отсутствие оценки влияния валового объема выбросов на качество атмосферного воздуха. Действующая методика учитывает лишь количество выбросов, но не степень опасности веществ, содержащихся в них.

СГК заинтересована в объективной оценке выбросов как собственных предприятий, так и прочих участников производственной сферы города, способами, которые дали бы реальное понимание об опасности вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Например, доля бенз(а)пирена в выбросах ТЭЦ очень мала, около 8 кг от трех мощных станций, а в год в Красноярске этого опасного канцерогена выбрасывается более 2 тонн. В отношении ряда других веществ исследования вообще не проводились. В числе реальных действий по снижению экологической нагрузки компания считает закрытие в городе низкоэффективных малых котельных. Со своей стороны, она намерена вести модернизацию газоочистного оборудования на станциях.

«Мы будем снижать выбросы предприятий генерации — уже запланирована реконструкция Красноярской ТЭЦ-1, а к 2020 году мы ожидаем снижение выбросов от красноярских теплоэлектроцентралей минимум на 20 %», — подвел итог своего выступления Константин Кушнир.

При обсуждении доклада прозвучал вопрос о перспективе газификации ТЭЦ Красноярска. В ответ Константин Кушнир пояснил, что по расчетам компании затраты на проведение газа в Красноярск составят 185 млрд рублей, из которых 65 млрд рублей потребуется на переоборудование ТЭЦ. В результате рост тарифов на теплоэнергию для населения может составить 35-45 %. При этом нельзя игнорировать и социальный аспект: в отрасли угледобычи и генерации работают сотни специалистов, которые могут лишиться работы, а снижение воздействия на атмосферу в Красноярске с учетом индекса опасности выбросов составит не более 3 %.

Участники круглого стола были едины во мнении, что у угля, как производного вещества и топлива, есть немало перспектив. Выступление представителя Сибирского научно-исследовательского института углеобогащения Сергея Исламова было посвящено новой технологии эффективного использования бурых углей — альтернативному способу сжигания топлива, в результате чего вместо золы выводится термококс:

«Природа одарила нас огромным подарком — бурым углем Канско-Ачинского месторождения. Во-первых, это малозольный уголь, с минимальным содержанием серы, которого нет больше ни в одном угле на территории нашей страны. Во-вторых, он наполовину состоит из газовой компоненты, однако до сих пор используется классическое сжигание этого топлива, а не полное сжигание угля».

Сергей Исламов отметил, что разработана им технология опробована на малых котлах мощностью до 50 Гкал/час и говорить о переходе на масштабное производство очень рано. А представители компании СЭУК, которая также имеет опытную установку термококса, рассказали, что рынок сбыта полукокса, который может применяться в производстве стройматериалов, очистке сточных вод и в металлургии, пока не развит, и спрос на данное сырье не велик.

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Проблему накопления и реализации отходов угольной генерации продолжили обсуждать на примере золошлаковых отходов (ЗШО) ТЭЦ. Начальник отдела окружающей среды Красноярского филиала СГК Дмитрий Стародубцев отметил, что ЗШО теплоэлектроцентралей и ГРЭС региона, которые постоянно проходят радиационный и экологический контроль, относятся к самому низкому классу опасности. Компанией уже разработаны и согласованы технические условия на золошлаковые материалы, а также выполнена научно-исследовательская работа по изучению строительных свойств ЗШО и разработаны предложения по их использованию в дорожном хозяйстве. Основными проблемами при реализации золошлаков можно назвать несовершенство законодательства, которое трактует использование инертных материалов ЗШО как размещение отходов.

По итогу круглого стола участники приняли резолюцию в адрес правительства региона с рядом предложений по ускорению реализации мероприятий Схемы теплоснабжения Красноярска до 2033 года, в части замещения неэффективных котельных на ТЭЦ, а также рекомендацией — признать необходимым учет не только валового объема выбросов, но и степень их опасности для жизни и здоровья человека.

Предприятиям красноярской генерации рекомендовано информировать население о реальном влиянии предприятий ТЭК на окружающую среду, реализовать планы повышения эффективности природоохранного оборудования, а также усилить поддержку общественных организаций, которые участвуют в озеленении города и реализуют экологически значимые проекты на его территории.