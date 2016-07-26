Законы об охране воздуха и городских лесов разработают в Красноярске

Красноярский экспертный совет по экологии начал свою работу. Сегодня члены совета определили ряд задач, которые предстоит решить до ближайшей сессии Законодательного Собрания края. Среди них закон об атмосферном воздухе, зеленом фонде городов и сел и ряд других.

Напомним, что совет в его нынешнем составе был создан в марте этого года. В его состав вошли ученые, экологи, общественники и депутаты.

«Экология — это не просто модная тема. От того, как мы будем бороться с загрязнением воздуха, мусором, мелкой пылью, зависит здоровье людей. Поэтому и создан совет. В него мы привлекаем экспертов-профессионалов в своей области к отработке конкретных документов. Ведь мы должны готовить и принимать такие законы, чтобы они реально работали и решали накопившиеся вопросы», — отметил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Александр Симановский.

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Он предложил членам совета включиться в работу над тремя законопроектами. Прежде всего необходимо доработать и вынести на сессию проект закона «Об охране зеленого фонда городских и сельских поселений Красноярского края». Напомним, что этот документ был принят в первом чтении депутатами второго созыва в июле 2016 года. Однако он получил ряд серьезных замечаний от прокуратуры. Также парламентарий предложил «ударно» поработать, чтобы до окончания текущей сессии подготовить и вынести на первое чтение проекты законов об охране атмосферного воздуха и регулировании обращения с твердыми коммунальными отходами.

В течение недели будет сформировано три рабочие группы, каждая из которых начнет работу над одним из законопроектов.