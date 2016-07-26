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В сборную России на Универсиаду-2019 смогут попасть до 15 красноярских спортсменов
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В сборную России на Универсиаду-2019 смогут попасть до 15 красноярских спортсменов

19 апреля 16:35
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60 спортсменов Красноярского края готовятся к Универсиаде 2019 года, которая пройдет в краевом центре. Из них в национальную сборную смогут попасть лишь 12-15 человек. Об этом накануне, 18 апреля, сообщил министр спорта Сергей Алексеев.

Подготовку спортсменов на предстоящую красноярскую Универсиаду за круглым столом обсудили депутаты Законодательного Собрания, представители спортивных федераций края, вузов и общественники. Перед началом заседания председатель комиссии по подготовке к проведению Универсиады Павел Ростовцев отметил:

«За два сезона надо понять, как красноярские спортсмены готовятся к студенческим играм, какие задачи стоят, достаточно ли ресурсов. Хотелось бы, чтобы как можно больше наших спортсменов вошло в состав сборной России. Убежден, что красноярцы будут в национальной дружине».

С основным докладом перед участниками заседания выступил министр спорта Сергей Алексеев. Он отметил, что уже сейчас спортсмены региона готовятся к студенческим играм. У всех краевых федераций спорта уже есть предварительные списки претендентов. Однако попасть в национальную сборную, по словам министра, смогут не все.

«Не буду скрывать, что краевые власти стремятся к тому, чтобы как можно больше спортсменов с берегов Енисея вошли в состав сборной и приняли участие в домашней Универсиаде. Отдельной сборной Красноярского края не будет, поскольку соревнования международные. Все команды будут формироваться в сезоне 2018— 2019 года. Если говорить о прошедшей Универсиаде в Казахстане, то на ней не было наших ведущих спортсменов, поскольку они были задействованы в других международных состязаниях. В 2019 году нам этого допустить нельзя. Министерством спорта совместно со спортивными федерациями и учреждениями разработана комплексная программа по подготовке спортсменов края, которые должны попасть в студенческую сборную. Подготовку осуществляли по девяти видам спорта: горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, сноуборд, фигурное катание, хоккей, керлинг, спортивное ориентирование на лыжах и фристайл. Всего 60 человек. Конечно, неблагодарное это дело — прогнозировать число спортсменов, которые попадут в сборную. И все-таки мы ставим себе задачу, что 12–15 красноярцев смогут попасть русскую дружину. Это реальная цифра. По опыту предыдущих лет, в сборную попадают 20–25 процентов от заявленных в расширенный состав».

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Сергей Алексеев не исключил, что на подготовку спортсменов края к Универсиаде потребуются дополнительные средства из регионального бюджета. Участники дискуссии за круглым столом пришли к выводу, что подготовка красноярских спортсменов должна осуществляться не хаотично, а в одной системе — с участием профильного министерства, федераций, вузов и спортивных учреждений. В то же время по итогам каждого сезона ход подготовки предстоит корректировать.

Алексеев Сергей Игоревич
Алексеев Сергей Игоревич
Министр спорта Красноярского края
Ростовцев Павел Александрович
Ростовцев Павел Александрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, трехкратный чемпион мира, вице-чемпион Олимпийских игр

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