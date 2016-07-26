В сборную России на Универсиаду-2019 смогут попасть до 15 красноярских спортсменов

60 спортсменов Красноярского края готовятся к Универсиаде 2019 года, которая пройдет в краевом центре. Из них в национальную сборную смогут попасть лишь 12-15 человек. Об этом накануне, 18 апреля, сообщил министр спорта Сергей Алексеев.

Подготовку спортсменов на предстоящую красноярскую Универсиаду за круглым столом обсудили депутаты Законодательного Собрания, представители спортивных федераций края, вузов и общественники. Перед началом заседания председатель комиссии по подготовке к проведению Универсиады Павел Ростовцев отметил:

«За два сезона надо понять, как красноярские спортсмены готовятся к студенческим играм, какие задачи стоят, достаточно ли ресурсов. Хотелось бы, чтобы как можно больше наших спортсменов вошло в состав сборной России. Убежден, что красноярцы будут в национальной дружине».

С основным докладом перед участниками заседания выступил министр спорта Сергей Алексеев. Он отметил, что уже сейчас спортсмены региона готовятся к студенческим играм. У всех краевых федераций спорта уже есть предварительные списки претендентов. Однако попасть в национальную сборную, по словам министра, смогут не все.

«Не буду скрывать, что краевые власти стремятся к тому, чтобы как можно больше спортсменов с берегов Енисея вошли в состав сборной и приняли участие в домашней Универсиаде. Отдельной сборной Красноярского края не будет, поскольку соревнования международные. Все команды будут формироваться в сезоне 2018— 2019 года. Если говорить о прошедшей Универсиаде в Казахстане, то на ней не было наших ведущих спортсменов, поскольку они были задействованы в других международных состязаниях. В 2019 году нам этого допустить нельзя. Министерством спорта совместно со спортивными федерациями и учреждениями разработана комплексная программа по подготовке спортсменов края, которые должны попасть в студенческую сборную. Подготовку осуществляли по девяти видам спорта: горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, сноуборд, фигурное катание, хоккей, керлинг, спортивное ориентирование на лыжах и фристайл. Всего 60 человек. Конечно, неблагодарное это дело — прогнозировать число спортсменов, которые попадут в сборную. И все-таки мы ставим себе задачу, что 12–15 красноярцев смогут попасть русскую дружину. Это реальная цифра. По опыту предыдущих лет, в сборную попадают 20–25 процентов от заявленных в расширенный состав».

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Сергей Алексеев не исключил, что на подготовку спортсменов края к Универсиаде потребуются дополнительные средства из регионального бюджета. Участники дискуссии за круглым столом пришли к выводу, что подготовка красноярских спортсменов должна осуществляться не хаотично, а в одной системе — с участием профильного министерства, федераций, вузов и спортивных учреждений. В то же время по итогам каждого сезона ход подготовки предстоит корректировать.