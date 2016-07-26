Семьи с детьми получат больше скидок на квартиры в ЖК «Новая Панорама»

Красноярские семьи с детьми приглашают поучаствовать в акции компании АО «Сибагропромстрой» — «У нас тоже есть дети!». Помимо базовой скидки 2 % на покупку квартир в жилом комплексе «Новая Панорама», на каждого несовершеннолетнего ребенка предоставляется дополнительная скидка в 1 %. Таким образом, чем больше у семьи детей — тем выше скидка.

Предложение действует до 10 мая на приобретение квартир любой площади как в третьем, так и во втором доме. Для того чтобы поучаствовать в акции, достаточно предоставить свидетельства о рождении детей и справку о составе семьи.

«Мы решили провести эту акцию потому, что увеличилось число заявок на покупку квартир в ЖК „Новая Панорама“ у семей с двумя и более детьми. Разумеется, клиенты интересуются, есть ли у нас скидки. Поэтому мы дарим скидку на каждого ребенка, и чем больше детей в семье, тем больше будет экономия», — рассказали в пресс-службе АО «Сибагропромстрой».

С 1 апреля уже подано более 40 заявок на участие в акции, заключено три договора о долевом участии. Красноярцев поторопили с выбором квартиры, поскольку в доме первой очереди, которую сдадут уже в июле, осталось всего 17 квартир.

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Все квартиры жилого комплекса сдаются с чистовой отделкой. Поэтому жители города могут лично убедиться в качестве строительных и отделочных работ, посетив недавно открывшийся шоу-рум. Двухкомнатная квартира на третьем этаже полностью укомплектована мебелью, необходимой для комфортной жизни.

ЖК «Новая Панорама» после завершения строительства будет состоять из трех 25-этажных и двух 16-этажных монолитно-кирпичных домов. Также запланировано строительство детского сада прямо во дворе. В новостройках будет 551 квартира — это более 33 тыс. кв. метров жилья. Все дома — монолитно-кирпичные, строятся по современной улучшенной технологии, которая выигрывает в сравнении с панельными или кирпичными домами: по шумоизоляции, сейсмоустойчивости, а также отличается минимальной усадкой фундамента и отсутствием трещин на стенах и потолке.

Благодаря развитой инфраструктуре Взлетки до любого значимого объекта отсюда «рукой подать»: напротив жилого комплекса — Международный выставочно-деловой центр «Сибирь», парк 400-летия Красноярска, остров Татышев, в 5 минутах — ТРЦ «Планета», а совсем скоро будет сдан значимый объект Универсиады — Ледовый дворец.

В жилом комплексе будет площадка для детей, место для выгула собак, спортивная площадка, современный торговый центр «Новая Взлетка» с магазинами, кафе, предприятиями сферы услуг. Для развития малого и среднего бизнеса предусмотрены 3 этажа коммерческой недвижимости. Для удобства автовладельцев запроектирована большая подземная парковка, а подъехать к дому можно будет с любой из четырех сторон.

Все квартиры имеют улучшенную планировку. Функциональная, отдельная гардеробная и просторная кухня от 11 кв. м являются дополнительным плюсом при выборе нового жилья.

Условия акции можно посмотреть здесь, а также узнать по телефону (391) 298-90-05. Проектная декларация представлена по ссылке.