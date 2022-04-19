Обветшалые исторические дома в центре Красноярска прячут за баннерами

В центре Красноярска разваливающиеся старые дома закрыли баннерами. В администрации Центрального района Красноярска 19 апреля объяснили это подготовкой к реализации проекта «Исторический квартал».

Сегодня в социальных сетях начали появляться фотографии, сделанные горожанами на перекрестке ул. Сурикова и Карла Маркса — рабочие крепили на деревянном доме баннер, имитирующий элементы этого здания. Люди предположили, что таким образом город готовится к экономическому форуму. Однако в администрации Центрального района города пояснили — это подготовка к ремонту зданий «Исторического квартала».

«Акционерное общество „Исторический квартал“ совместно с инвесторами начинает подготовку к реставрационному периоду. Первым шагом на пути к реставрации станут подготовительные работы — вывоз мусора с территории домов-памятников и оформление фасадов. Работы по оформлению фасадов будут проводиться по четырем адресам: ул. Бограда, 106 , ул. Карла Маркса, 38 и 52, а также на ул. Ленина, 84. На данный момент оформляется фасад на ул. Карла Маркса, 52, но уже через неделю баннерами будут закрыты все упомянутые здания», — пояснили в пресс-службе.

Инвесторы планируют разместить в зданиях гостиницу и кафе, а также офисы предприятий.

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«С целью обеспечения безопасности граждан, их информирования о работах, проходящих в зданиях, а также для сохранения эстетико-архитектурного облика города на период реставрации объекты культурного наследия будут закрыты баннерной тканью. Стиль, в котором выполнены баннеры, предлагает красноярцам уже сегодня представить, каким станет исторический квартал после реставрации», — пояснил руководитель администрации Центрального района и куратор проекта «Исторический квартал» Дмитрий Дмитриев.