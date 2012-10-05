В Красноярск привезли Благодатный огонь из Иерусалима

Сегодня, 16 апреля, в Красноярск привезли частицу Благодатного огня из храма гроба Господня в Иерусалиме. Неугасимую лампаду доставили специальным рейсом, который вечером приземлился в аэропорту «Емельяново».

Сегодня же святыню передадут в красноярский храм Рождества Христова (ул. Щорса, 44а), откуда священнослужители и прихожане смогут перенести частицы огня в свои приходы и дома. После Великой вечерни частицы святыни будут доставлены в другие города Красноярской митрополии.

Как рассказал депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров, который в составе делегации привез неугасимую лампаду, частица Благодатного огня прибыла в Красноярск уже в пятнадцатый раз и вскоре отправится во все уголки края.

«Это великий символ возрождения и веры для каждого из нас. Символ надежды, что все будет хорошо, что Бог нас не оставил. Что мы преодолеем любые трудности, сделаем красивее наш город и нашу жизнь. Я горжусь, что принимаю участие в таком событии. Я был в Иерусалиме в субботу, и когда в темном храме из ниоткуда ниспускается огонь — это настоящее чудо!», — заверил он.

Ежегодно в субботу перед Пасхой в храме гроба Господня в месте упокоения Иисуса Христа в виде сполохов с небес сходит благодатный огонь. В храме загораются лампады и свечи в руках верующих. Первые минуты божественный огонь не обжигает, паломники умывают пламенем лицо, руки, очищая свои тела и души от грехов. И каждый год негасимые светильники, зажженные в Иерусалиме, разносятся по всему миру в тысячи православных храмов.

Напомним, что минувшей ночью в красноярском храме Рождества Христова митрополит Пантелеимон совершил пасхальные богослужения: полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Храм был полон прихожан, которые от лампады с огнем зажигали свечи и маленькие лампадки, чтобы унести частицу огня домой.