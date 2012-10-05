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В Красноярск привезли Благодатный огонь из Иерусалима
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В Красноярск привезли Благодатный огонь из Иерусалима

16 апреля 20:58
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Сегодня, 16 апреля, в Красноярск привезли частицу Благодатного огня из храма гроба Господня в Иерусалиме. Неугасимую лампаду доставили специальным рейсом, который вечером приземлился в аэропорту «Емельяново».

Сегодня же святыню передадут в красноярский храм Рождества Христова (ул. Щорса, 44а), откуда священнослужители и прихожане смогут перенести частицы огня в свои приходы и дома. После Великой вечерни частицы святыни будут доставлены в другие города Красноярской митрополии.

Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров несет частицу Благодатного огня
Частица Благодатного огня
Сергей Натаров демонстрирует журналистам частицу Благодатного огня
Протоирей Василий Яковлев, штатный священник свято-Троицкого собора Красноярска
Протоирей Василий и Сергей Натаров

Как рассказал депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров, который в составе делегации привез неугасимую лампаду, частица Благодатного огня прибыла в Красноярск уже в пятнадцатый раз и вскоре отправится во все уголки края.

«Это великий символ возрождения и веры для каждого из нас. Символ надежды, что все будет хорошо, что Бог нас не оставил. Что мы преодолеем любые трудности, сделаем красивее наш город и нашу жизнь. Я горжусь, что принимаю участие в таком событии. Я был в Иерусалиме в субботу, и когда в темном храме из ниоткуда ниспускается огонь — это настоящее чудо!», — заверил он.

Ежегодно в субботу перед Пасхой в храме гроба Господня в месте упокоения Иисуса Христа в виде сполохов с небес сходит благодатный огонь. В храме загораются лампады и свечи в руках верующих. Первые минуты божественный огонь не обжигает, паломники умывают пламенем лицо, руки, очищая свои тела и души от грехов. И каждый год негасимые светильники, зажженные в Иерусалиме, разносятся по всему миру в тысячи православных храмов.

Напомним, что минувшей ночью в красноярском храме Рождества Христова митрополит Пантелеимон совершил пасхальные богослужения: полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Храм был полон прихожан, которые от лампады с огнем зажигали свечи и маленькие лампадки, чтобы унести частицу огня домой.

Натаров Сергей Васильевич
Натаров Сергей Васильевич
Депутат Государственной Думы РФ VII созыва от Красноярского края (ЛДПР)
Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский
Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский
Глава Красноярской митрополии, управляющий Красноярской епархией Русской Православной Церкви

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