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Открылся Красноярский экономический форум-2017
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Открылся Красноярский экономический форум-2017

20 апреля 13:35
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Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский открыл заседание первого дня КЭФ-2017, посвященное теме «Модель зеленого будущего».

Глава региона зачитал участникам КЭФ приветственные слова специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова и заместителя председателя правительства России Александра Хлопонина.

«Традиционно именно ваши инициативы — а это дискуссии по самым острым темам, задают тон Красноярскому экономическому форуму. Рад, что и в этом году сибирская молодежь уловила актуальный тренд федеральной экологической повестки и предложила разнообразные форматы для ее отражения. Ведь в 2017 году, объявленном президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом экологии, вопросы защиты и сохранения окружающей среды звучат на самых статусных экспертных площадках не только в нашей стране, но и во всем мировом сообществе», — отметил в своем обращении к молодежи Александр Хлопонин.

Заседание первого дня КЭФ-2017, посвященное теме «Модель зеленого будущего»
Источник: www.krskstate.ru
Виктор Толоконский
Источник: www.krskstate.ru
Заседание первого дня КЭФ-2017, посвященное теме «Модель зеленого будущего»
Источник: www.krskstate.ru
Заседание первого дня КЭФ-2017, посвященное теме «Модель зеленого будущего»
Источник: www.krskstate.ru

«В текущем году правительство Российской Федерации делает на этих вопросах серьезный акцент, в том числе через реализацию объемного плана мероприятий. А это значит, что в каждом регионе начинается большая работа по решению накопившихся десятилетиями экологических проблем», — говорится в обращении Александра Хлопонина.

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Также Хлопонин пожелал участникам обсуждения, чтобы сегодняшний диалог в рамках КЭФ стал одним из значимых этапов общей большой работы по формированию благоприятной окружающей среды.

Напомним, Красноярский экономический форум «Российская экономика: повестка 2017-2025» проходит 20-22 апреля при поддержке правительства РФ. Первый день КЭФ-2017 традиционно отведен молодежной площадке «Поколение-2030», в этом году он приурочен к Году экологии.

Основная повестка форума посвящена обсуждению стратегических направлений развития России на ближайшее десятилетие, а также внедрению современных управленческих технологий.

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края
Хлопонин Александр Геннадиевич
Хлопонин Александр Геннадиевич
Заместитель председателя правительства Российской Федерации
Хлопонин Александр Геннадиевич
Хлопонин Александр Геннадиевич
Заместитель председателя правительства Российской Федерации

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