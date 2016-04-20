Открылся Красноярский экономический форум-2017

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский открыл заседание первого дня КЭФ-2017, посвященное теме «Модель зеленого будущего».

Глава региона зачитал участникам КЭФ приветственные слова специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова и заместителя председателя правительства России Александра Хлопонина.





«Традиционно именно ваши инициативы — а это дискуссии по самым острым темам, задают тон Красноярскому экономическому форуму. Рад, что и в этом году сибирская молодежь уловила актуальный тренд федеральной экологической повестки и предложила разнообразные форматы для ее отражения. Ведь в 2017 году, объявленном президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом экологии, вопросы защиты и сохранения окружающей среды звучат на самых статусных экспертных площадках не только в нашей стране, но и во всем мировом сообществе», — отметил в своем обращении к молодежи Александр Хлопонин.

«В текущем году правительство Российской Федерации делает на этих вопросах серьезный акцент, в том числе через реализацию объемного плана мероприятий. А это значит, что в каждом регионе начинается большая работа по решению накопившихся десятилетиями экологических проблем», — говорится в обращении Александра Хлопонина.

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Также Хлопонин пожелал участникам обсуждения, чтобы сегодняшний диалог в рамках КЭФ стал одним из значимых этапов общей большой работы по формированию благоприятной окружающей среды.

Напомним, Красноярский экономический форум «Российская экономика: повестка 2017-2025» проходит 20-22 апреля при поддержке правительства РФ. Первый день КЭФ-2017 традиционно отведен молодежной площадке «Поколение-2030», в этом году он приурочен к Году экологии.

Основная повестка форума посвящена обсуждению стратегических направлений развития России на ближайшее десятилетие, а также внедрению современных управленческих технологий.