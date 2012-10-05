Десятки литров в день: началась массовая заготовка березового сока (видео)

Красноярские лесники похвастались первым «урожаем» березового сока. Жители юга Красноярского края, из села Тесь Минусинского района, рассказали, что в этом году приступили к сбору природного напитка раньше из-за теплой погоды.

Кто-то пьет его свежим в чистом виде, другие — замораживают. Из сока делают квас и другие напитки. По данным лесников, за день им удается собрать несколько десятков литров — заготавливают его впрок.

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Специалисты отмечают, что древесный сок содержит множество витаминов, хорошо усваивается организмом, что обуславливает высокую пищевую и полезную ценность самого берёзового сока.

Отметим, в населенных пунктах запрещено заготавливать березовый сок, как и на территории парков и заповедников. Также стоит помнить, что дерево должно остаться «живым», иначе за его порчу может грозить штраф.