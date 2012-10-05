Подросток надругался над школьницей по дороге с занятий

Канский подросток надругался над школьницей и снял происходящее на видео. Журналисты сообщили, что запись он выложил в сеть, но следователи не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

Инцидент произошел вечером 14 апреля — в правоохранительные органы поступило сообщение, что 15-летний парень совершил действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Это произошло, когда они возвращались из школы, посторонних поблизости не было.

«Все происходящее подросток снял на камеру своего мобильного телефона. В ходе проверки у него изъяли мобильный телефон, который направили на осмотр с помощью технического комплекса UFED с целью извлечения информационного содержимого. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.

По данным некоторых СМИ, парень опубликовал видео случившегося в соцсети, после чего одноклассники обоих смотрели и обсуждали его, однако позже по требованию учителей его якобы удалили. Эту информацию следователи пока не подтверждают.

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Также сегодня в ГСУ СК по краю рассказали об обстоятельствах другого преступления на сексуальной почве, совершенного в Зеленогорске. Следователи установили причастность 37-летнего обвиняемого в изнасиловании двух девушек и совершению еще одного преступления. Во время переписки в популярной соцсети он угрожал 15-летней девочке распространением ее интимных фотографий, которые он получил обманным путем, и потребовал отправить ему ее фотографию в обнаженном виде, что она и сделала.

В настоящее время мужчину проверяют на причастность к совершению других преступлений.