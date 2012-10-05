На Красноярском экономическом форуме СУЭК представила выставку «Первозданная Россия»

На Красноярском экономическом форуме начала работать уникальная фотовыставка «Первозданная Россия». Экспозиция — часть одноименного общероссийского культурно-просветительского проекта, который реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации РФ, министерств природных ресурсов и культуры, Русского географического общества.

Масштабный проект объединяет талантливых фотохудожников-пейзажистов и натуралистов, авторов документальных и анимационных фильмов, руководителей заповедников и национальных парков, природоохранные организации, крупнейшие компании страны, отличающиеся высокой степенью экологической ответственности, общественные организации, инициативных граждан, заинтересованных в сохранении и защите окружающей среды. Его главная цель — привлечь внимание общественности к вопросам экологии и охраны природы, показать природные богатства страны во всем их многообразии и красоте.

Сегодня первым выставку посетил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в сопровождении генерального директора Сибирской угольной энергетической компании Владимира Рашевского.

«Замечательные фотографии и картины. Всегда, когда видишь природу и красоту животного мира, испытываешь чувство гордости, что мы живем в такой большой и сильной стране. Я очень благодарен коллегам из СУЭК. Такие выставки, такое внимание к природе в России — очень важное и благое дело», — поделился впечатлениями губернатор края.

Отметим, за три года существования проекта «Первозданная Россия» одноименную выставку уже посетили более 2 миллионов человек в 70 странах мира. Красноярск стал первым российским городом за Уралом, где представлена экспозиция.

После красноярцев около 150 лучших фотографий проекта смогут увидеть жители других регионов присутствия СУЭК.

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«2017-й — Год экологии, и нам показалось очень уместным познакомить с самыми красивыми местами жителей страны. Надеюсь, что все пришедшие на выставку почувствуют, как поразительно великолепна и огромна наша страна», — отметил Владимир Рашевский.

Выставка «Первозданная Россия» начала свою работу в МВДЦ «Сибирь» 20 апреля. После завершения экономического форума с 3 по 29 мая она будет доступна для всех жителей и гостей города в Гранд-холле «Сибирь» (Авиаторов, 19), вход свободный.