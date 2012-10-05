Проект развития городского транспорта представят на экономическом форуме

Проекты Красноярской железной дороги, значимые для развития Красноярска и агломерации, будут представлены на площадках XIV Красноярского экономического форума «Российская экономика: повестка 2017-2025».

21 апреля на площадке Красноярского края в павильоне презентуют концепцию развития сети транспортно-пересадочных узлов Красноярской агломерации. Сейчас ежегодный междугородний пассажиропоток Красноярска составляет около 2 млн чел. При этом междугородные автобусы следуют через весь город, дублируя общественный муниципальный транспорт. Для снижения нагрузки на основные автомагистрали и улучшения экологической ситуации, железнодорожники предлагают скорейшее внедрение комплексной системы пассажирских перевозок, включающей новый логистический сервис — сеть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). ТПУ позволят эффективно управлять пассажиропотоком в пределах Красноярской агломерации, перераспределяя его на разные виды транспорта, в том числе — на городские электропоезда.

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На КЭФ концепцию ТПУ презентуют крупнейшим строительным компаниям Красноярска, которым предлагается стать участниками таких проектов на условиях государственно-частного партнерства.

Еще одной значимой темой, которую планируется обсудить на форуме, станет обновление парка пригородных электропоездов Красноярской железной дороги. Сегодня на маршрутах КрасЖД работают 35 электропоездов. Однако в период с 2017 по 2020 годы, в связи с истечением срока эксплуатации, подлежат выбытию 10 электропоездов, или 25 % используемого парка. Возможные варианты обновления подвижного состава участники КЭФ обсудят на круглом столе «Мегапроекты в транспорте».