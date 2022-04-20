Красноярск намерен перенять опыт Швейцарии в сфере экологии

В рамках Красноярского экономического форума-2017 глава Красноярска Эдхам Акбулатов провёл рабочую встречу с делегацией швейцарского посольства.

Делегация посольства Швейцарской Конфедерации в России является постоянным участником КЭФ. В начале встречи руководитель делегации — советник по вопросам энергетики, чистых технологий и сельского хозяйства посольства Евгений Макаров отметил: «Мы очень ценим эту площадку КЭФ как платформу для полноценных дискуссий, открытых обменов мнениями. При этом мы отмечаем позитивную тенденцию: всё большее количество швейцарских компаний присоединяются к нам, проявляют интерес к тому, чтобы более активно работать в Красноярском крае с вашими предприятиями».

Эдхам Акбулатов поблагодарил делегацию за уже ставшее традиционным участие в форуме и выразил надежду, что за этим деловым событием последуют новые проекты сотрудничества между Красноярским краем, его столицей и Швейцарией.

«Развитие связей с зарубежными странами — одно из магистральных направлений нашей работы. Мы стремимся к тому, чтобы компании находили друг друга, обменивались опытом и формировали взаимовыгодные проекты. На сегодня есть ряд сфер, по которым мы совместно работаем со Швейцарией, в частности, внедрение передовых технологий в машиностроение. Но, безусловно, пакет наших общих проектов необходимо расширять», — сказал мэр.

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Отдельно участники встречи остановились на вопросах экологии. Напомним, что данная тема является одной из ключевых в рамках текущего КЭФ. Руководитель делегации Евгений Макаров: «Швейцария сумела выстроить эффективную систему переработки отходов. У нас нет полигонов, используется либо механическая, либо термическая их обработка. Одна из наших задач — содействовать тем позитивным тенденциям в этой сфере, которые мы видим в России. В том числе, у нас есть достаточно большой спектр предложений по улучшению экологии в Красноярском крае».

В свою очередь мэр пригласил швейцарских партнёров к диалогу и обмену опытом в этой области. В завершение встречи Эдхам Акбулатов пожелал делегации успешной работы и плодотворных дискуссий на площадках КЭФ, отметив: «Как вы знаете, в 2019 году в Красноярске состоится Универсиада, после которой мы передадим эстафету швейцарскому городу Люцерна — столице Зимних студенческих игр 2021 года. Считаю, что это ещё один шаг к укреплению сотрудничества между нами и прежде всего между молодёжью. А значит, и в будущем наше дружеское партнёрство обязательно будет продолжено».