Популярный у туристов автобус не заедет на «Столбы»

Популярный у туристов красноярский автобус не будет останавливаться около восточного входа на «Столбы».

Сегодня, 20 апреля, в пресс-службе департамента транспорта рассказали, что на лето автобус маршрута № 37 (Ж/д вокзал — поселок Базаиха) немного изменит свой маршрут.

С 22 апреля он будет делать два продленных рейса до базы отдыха «Гренада» — в 9:02 и 19:37 в рабочие дни, в 9:02 и 19:46 по субботам и в 9:09 и 19:03 по воскресеньям и праздникам.

Обратно, от базы отдыха, автобус будет возвращаться в рабочие дни в 9:47 и 20:10, по субботам в 9:48 и 20:18, а по воскресеньям и праздничным дням в 9:48 и 19:53. Как отметили в пресс-службе департамента, это расписание может быть скорректировано, в зависимости от дорожных условий.

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В диспетчерской службе «Красноярскгортранса» пояснили: автобусы будут ходить без промежуточной остановки от конечной в пос. Базаиха до базы отдыха «Гренада». Стоит отметить, что предложенное решение не изменит ситуацию для туристов, которые вынуждены добираться до «Восточного входа» в заповедник «Столбы» пешком вдоль проезжей части по поселку.

Информацию о времени прибытия автобуса на остановку и расписание его движения можно уточнить у диспетчера по телефону (391) 256-84-00, на сайте: mu-kgt.ru или в Call-центре по телефону (391) 223-55-56.