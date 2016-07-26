Глава красноярской Общественной палаты стал участником вооруженного бизнес-конфликта

Председатель красноярской Общественной палаты Вячеслав Дюков стал участником вооруженного бизнес-конфликта. Инцидент, на который пришлось реагировать полицейским, произошел рано утром 19 апреля, в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» Newslab.ru подтвердили информацию о конфликте двух хозяйствующий субъектов.

Правоохранителям поступило сообщение о незаконном проникновении на территорию строительной базы. Приехавшие на место полицейские столкнулись с сопротивлением — на их пути встали 5 представители иркутского ЧОПа. Они игнорировали требования оперативников, поэтому последние вызвали подкрепление. Когда на место приехал дополнительный наряд полиции, ЧОПовцы сдались, сами открыли ворота и впустили полицейских на территорию. В отношении охранников составили административный протокол за нарушение правил перевозки оружия, а за неповиновение требованиям полицейских суд уже вынес решение об их аресте.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать обстоятельства случившегося и выяснять причины конфликта.

Как оказалось, заявившим о проникновении на базу оказался ее арендатор, председатель красноярской Общественной палаты и бизнесмен Вячеслав Дюков. По данным справочника «Контур. Фокус», он числится директором и учредителем нескольких фирм.

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Сам он связал случившееся со своей предпринимательской деятельностью. По его версии, налетчиков было больше — 8 человек. Также Дюков уверяет, что они привезли с собой трех собак.

Сообщается, что ранее бизнесмен — собственник этой территории подал на Дюкова в суд с требованием освободить площади. Связан ли налет с этим фактом — предстоит выяснить правоохранителям.

Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 102. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: