Владелец базы на Брянской опроверг ее вооруженный захват

Вторая сторона бизнес-конфликта, случившегося из-за базы в Красноярске и обсуждавшегося в соцсетях, озвучила свою версию инцидента. Напомним, участниками противостояния двух хозяйствующих субъектов стали председатель красноярской Общественной палаты Вячеслав Дюков и бизнесмен Юрий Шишков.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило сообщение о проникновении на территорию базы по ул. Брянская, 140д. Оперативники заявили, что там на их пути встали представители ЧОПа, из-за чего потребовалось подкрепление. Как выяснилось, полицию вызвал бизнесмен, работающий на этой территории, председатель красноярской Общественной палаты Вячеслав Дюков. Он рассказал журналистам, что ранее собственник этой территории подал на него в суд с требованием освободить площади.

Однако сегодня владелец объекта — Юрий Шишков изложил Newslab.ru иную версию случившегося.

«Это моя территория, я купил эту базу у него почти 3 года назад. Он сидел там все это время... Поскольку он ведет на моей территории предпринимательскую деятельность, я посчитал, что могу ограничить свою территорию охраной. Я просто выставил свою охрану, никто никому ни в чем не препятствовал. Там не было никаких захватов», — сказал он.

Шишков также уверяет, договора аренды, на который ссылается Дюков, между ними нет, и он намерен доказать это в соответствующих органах.

Напомним, спор между бизнесменами вскоре рассмотрит суд.