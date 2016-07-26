СУЭК направит на экологические мероприятия 3,5 млрд рублей

Генеральный директор АО «Сибирская угольная энергетическая компания» Владимир Рашевский в рамках Красноярского экономического форума принял участие в пленарном заседании «Модель зеленого будущего». На одном из ключевых мероприятий КЭФ он рассказал об экологических программах компании. Гендиректор СУЭК отметил, что технологические решения для минимизации выбросов в угольной электроэнергетике найдены еще 20-30 лет назад. Проблема в том, что угольные электростанции в мире и в России были построены давно, и не все они оснащены современными технологиями.

Он привел в пример Красноярск. Новый энергоблок Красноярской ТЭЦ-3 построен 5 лет назад и «впитал все лучшие технологии». Сегодня выбросы станции минимальны. В то же время есть достаточно старая ТЭЦ-1, которая требует модернизации.

«Вопрос здесь исключительно в том, чтобы провести своевременную модернизацию, найти необходимые инвестиционные источники и эту задачу решить, — сказал Владимир Рашевский. — Думаю в течение двух-трех, максимум четырех лет эти планы будут реализованы. Это происходит во всем мире: некоторые станции модернизируются, другие просто сносятся и возводятся новые, которые представляют из себя образец производственной эффективности и экологической чистоты. Есть и специфическая российская технология, так называемой комбинированной выработки, она опережает многие западные технологии, потому что позволяет одновременно производить электроэнергию и тепло».

Владимир Рашевский, подчеркнул, что у России «очень здоровый электроэнергетический баланс».

«Важна правильная комбинация видов топлива, — отметил он. — Россия богата природными ресурсами, газом, у нас активно развиваются атомные технологии, есть гидроэлектростанции. Если мы хотим, чтобы наша промышленность была конкурентоспособной, нужно находить баланс между стоимостью, надежностью и экологичностью».

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Владимир Рашевский добавил, что крупные компании чувствуют запрос населения на хорошую экологию, чистые воздух и воду. «Мы руководим коллективом в десятки тысяч людей, это сотни тысяч семей, — сказал генеральный директор СУЭК. — Мы понимаем, что должны отвечать на этот вызов. Есть абстрактные категории „светлое зеленое будущее“. У нас очень практичный подход, конкретные планы и мероприятия, которые можно предъявить обществу и проследить улучшения. Инвестиционная программа СУЭК на ближайшие два года в части экологических мероприятий — это 3,5 млрд рублей».

Напомним, Красноярский экономический форум «Российская экономика: повестка 2017-2025» проходит 20-22 апреля при поддержке правительства РФ. Первый день КЭФ-2017 традиционно отведен молодежной площадке «Поколение-2030», в этом году он приурочен к Году экологии. Основная повестка форума посвящена обсуждению стратегических направлений развития России на ближайшее десятилетие, а также внедрению современных управленческих технологий.