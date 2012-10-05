При поддержке ЭХЗ зеленогорское озеро очистят от водорослей

В Зеленогорске началась реализация проекта по очистке озера санатория-профилактория «Березка» от сине-зеленых водорослей. Проект, разработанный семиклассником Ильей Михно в Центре образования «Перспектива», был одобрен АО «ПО „Электрохимический завод“» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и получил финансовую поддержку в рамках информационно-экологического проекта Топливной компании «Чистый город — безопасный мир». От ЭХЗ проект курируют специалисты отдела производственного экологического контроля Роман Филиппов и Галина Киреева.

Проблемой загрязнения и постепенного превращения в болото озера санатория-профилактория «Березка» уже несколько лет всерьез обеспокоены и жители Зеленогорска, и руководство ЭХЗ. Рассматривались различные методы восстановления водоема, однако все они были признаны либо слишком дорогостоящими, либо малоэффективными. Семиклассник лицея № 174 Илья Михно под руководством педагога Центра образования «Перспектива» Жанны Стародубцевой предложил восстановить экосистему озера методом коррекции альгоценоза — вселить в водоем оригинальный штамм одноклеточной зеленой микроводоросли Chlorella vulgaris.

Хлорелла за четыре года может освободить озеро от сине-зеленых водорослей и их спор, качество воды в этом случае значительно улучшится. Стоит отметить, что это не только один из самых действенных методов, но и самый малозатратный.

15 апреля проведено первое подледное вселение хлореллы в водоем. Как пояснила Жанна Стародубцева, следующее, послепаводковое вселение нужно будет провести в конце мая, а третье, летнее, в июне. Летом планируется провести три 2-3-дневных экспедиции с ребятами из научного общества учащихся и Школы «Махаон» Центра образования для определения органолептических характеристик воды, состава зоопланктона, а также для определения альгофлоры (видового многообразия водорослей).

Предполагается, что количество ядовитых сине-зеленых водорослей к этому времени уже начнет снижаться. Пробы воды будут систематически доставляться в лабораторию отдела производственного экологического контроля ЭХЗ для химического анализа.