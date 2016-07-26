Красноярские абоненты Tele2 проведут ночь в музее

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 выступил партнером ежегодной акции «Музейная ночь», которая пройдет 22 апреля.

Абоненты Tele2 смогут пройти в Музейный центр «Площадь Мира» без очереди и бесплатно добраться домой на такси после мероприятия.

Стать участником акции «Музейная ночь» (12+) может каждый клиент Tele2. Компания выступает партнером этого культурного события, поэтому для абонентов оператора предусмотрены особые условия. В частности, на территории парка музейного центра будет установлена навигация, которая поможет быстро пройти к отдельному входу для абонентов Tele2. К тому же каждый клиент оператора сможет провести с собой через отдельный вход одного друга. Начиная с 19:30 абоненты оператора смогут пройти в музейный центр без очередей.

Для посетителей «Музейной ночи» на центральной платформе — в сердце Музейного центра — будет работать зона отдыха с устройством для зарядки гаджетов и бесплатным Wi-Fi, чтобы каждый желающий смог оперативно поделиться своими эмоциями и снимками в социальных сетях. По завершении мероприятия на стойке трансфера Tele2 абоненты смогут заказать бесплатную поездку на такси домой.

Популярная акция «Музейная ночь» пройдет в Красноярске уже в тридцатый раз. Традиционно дважды в год — весной и осенью — музейный центр собирает студентов, музыкантов, художников, творческую и деловую интеллигенцию на это культурное мероприятие. Программа 30-й ночи посвящена феномену революции — в истории, культуре, жизни каждого человека. На мероприятии историки и лингвисты прочтут лекции на тему общения, языка и его эволюции. Выставки и представления будут посвящены советской эпохе.

Главным событием «Музейной ночи» станет выставка «Музей революции», собранная из предметов недавнего прошлого и разместившаяся в реконструированных технических коридорах, кроме того, 22 апреля откроются выставки немецких современных художников и известного японского фотографа Катцухито Наказато.

«Мы предлагаем абонентам не только качественную связь и скоростной мобильный интернет, но и поддерживаем их стиль жизни, давая возможность активно участвовать в культурных событиях. Акция „Музейная ночь“ с каждым годом становится все более популярной у красноярцев. Она позволяет горожанам больше узнать об искусстве, культуре, истории Красноярска и страны. Для клиентов Tele2 на юбилейной „Музейной ночи“ предусмотрены дополнительные возможности: они смогут без очереди посетить Музейный центр, получить профессиональные фотографии и даже бесплатно уехать домой на такси», — отметил директор красноярского филиала Tele2 Дмитрий Горожанинов.

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