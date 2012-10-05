«Революционный год»: музейный центр «Площадь Мира» отпразднует 30-летие

Красноярский музейный центр «Площадь Мира» объявил программу празднования своего 30-летия.

22 апреля состоится Музейная ночь, на которой откроются главные экспозиционные проекты года. Прежде всего, это реконструированные «ленинские», или Красные залы музея — проекты «Советская изнанка» и «В зазорах идеологии».

Это представление советского наследия через идеологию и повседневность, в том числе через предметы быта, которые красноярцы приносили для экспозиции (мебель, посуда, фотографии, одежда). Пространством выставки «Советская изнанка» стала настоящая изнанка музея — технический коридор, который до этого года был скрыт от глаз посетителей.

Директор музейного центра Мария Букова отметила:«Все проекты в этом революционном году мы хотим посвятить общей теме „революция“. Мы осмысливаем ее с художественной, культурологической точки зрения. Мы подготовили большую программу Музейной ночи — сделали упор на то, что это будет большой шестичасовой перформанс, который охватит революционное направление. В программе будет место музыкальной революции — начнем с Шостаковича, закончим экспериментальными форматами, ностальгией по 90-м. В театральной программе планируется премьера пьесы Василия Прокушева и Артура Матвеева. Эта ночь будет отличаться от всех предыдущих тем, что все пространства нашего музея будут заполнены новыми выставками».

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Истории здания, созданного Арэгом Демирхановым, будет посвящена выставка «30-я любовь». В музее считают, что юбилей в первую очередь отмечает здание — на выставке можно будет увидеть архивные фотографии, документы, артефакты и произведения искусства с выставок, событий, реконструкций с 1987 по 2017 год.

Две выставки предоставил Гете-институт в Новосибирске, это «по и против течения. современные фотоинтервенции» немецких фотхудожников и «Граница», которая собрала работы молодых художников из 12 стран. Японский фотограф Катцухито Наказато представит выставку «Ночь восходящего солнца».

Особая задача для Музейного центра — объяснение современного искусства простому зрителю.

Чтобы донести его значимость и рассказать о нем понятным языком, каждый экспозиционный проект сопровождает программа мастер-классов, лекций и встреч с авторами. Так, в рамках Музейной ночи пройдет экскурсия по выставке «по и против течения» с куратором из Германии Кристин Мюллер, а японский фотограф Катцухито Наказато приедет в Красноярск 27 апреля и прочитает лекцию для всех желающих.

Осенью в музее состоится XII Красноярская музейная биеннале (открытие 5 октября). Куратором основной программы будет всемирно известный теоретик современного искусства Виктор Мизиано. В рамках биеннале будет осуществлен проект «Mir — Мир и Деревня» в содружестве с Австрийским культурным форумом в Москве (организация, которая специализируется на создании российско-европейских художественных проектов). Он будет посвящен изучению феномена деревни — приглашенные художники попытаются переоткрыть ее. Куратор проекта — Симон Мраз.

Отметим, используемый несколько лет бренд «Музейный центр „Площадь Мира“» был утвержден как официальное название музея.