Музейной ночью красноярцам расскажут о революциях

22 апреля в Красноярске пройдет 30-я Музейная ночь «Апрельские тезисы». Вся ее программа будет посвящена феномену революции — в истории, в культуре, в жизни каждого.

В день своего 30-летия Красные залы, самое сердце музея, станут эпицентром ночи. Там откроется обновленная экспозиция, посвященная советскому периоду истории. Здесь в рамках ночи будут проходить экскурсии, поэты прочитают стихи, а художник Игорь Тишин (Белоруссия) расскажет о графической инсталляции, которую приготовил специально для Красноярска. Вместе с художниками-педагогами можно будет научиться писать лозунги, поучаствовать в лаборатории телесной коммуникации, исследующей границы, послушать рассказы красноярских авторов.

К 30-летнему юбилею музей приготовил выставку «30-я любовь». Гете-институт откроет выставку «Граница». Откроется новая выставка Виктора Сачивко «Поворот на лето». Японский фотограф Кацухито Накадзато представит выставку «Ночь восходящего солнца».

Театральная программа будет включать читку пьесу Артура Матвеева и Василия Прокушева «Жупло» (это эпическая история о крепких юношах, спелых девах, убеленных старцах и сварных металлоконструкциях, рассказ о титаническом подвиге людей, строящих посреди холодной тайги горячее индустриальное будущее).

На полтора часа музей превратится в «Зал ожидания», зрители смогут погрузиться в атмосферу привокзального кафе, в котором звучат диалоги и песни из всеми любимых фильмов Эльдара Рязанова — «Вокзал для двоих», «Ирония судьбы», «Служебный роман».

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Хедлайнер музыкальной программы, приглашенная звезда Кедр Ливанский, представит откровенную и очень простую музыку, построенную на пересечении ностальгии по 90-м, поп-музыки и клубного авангарда. Кроме этого, можно будет услышать 12 симфонию Дмитрия Шостаковича «1917-й год» и экспериментальный проект «Шум революции».

Ночь продлится с 19:30 до 02:00. Вся программа целиком доступна на странице Музейной ночи на сайте музея.