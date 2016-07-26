Виновник гибели 11 человек в страшном ДТП не смог оправдаться в суде

Родственники 11 погибших в ДТП в Красноярском крае смогут получить 3,36 млн рублей компенсации, если так решит суд. Апелляция по делу о страшной аварии признала необоснованным то, что их иски оставили без рассмотрения. Также она не удовлетворила апелляционные жалобы осужденного и его защитника о невиновности, и обвинительный приговор уже вступил в силу.

Напомним, в конце прошлого года суд приговорил водитель автобуса к 6,5 годам колонии за ДТП в Балахтинском районе, в результате которого погиб водитель другого автобуса и 10 его пассажиров.

Трагическая авария случилась ранним утром 9 июля 2015 на автодороге М-54 «Енисей». Водитель пассажирского автобуса Hyundai компании «Автоколонна 1967», выполнявший рейс «Кызыл — Красноярск», выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, следовавшим из Лесосибирска в Шушенское. Позднее выяснилось, что водитель Hyundai выполнял уже четвертый рейс, почти не отдыхая между поездками, а микроавтобус был переделан из грузового автомобиля и не отвечал требованиям безопасности.

Сегодня стало известно, что апелляционная инстанция краевого суда согласилась с доводами прокурора о том, что гражданские иски потерпевших на общую сумму 3 359 400 рублей необоснованно оставили без рассмотрения. В итоге суд признал за родственниками право на их удовлетворение.

«Вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Апелляционные жалобы осужденного и его защитника о невиновности оставлены без удовлетворения», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.