Оглашен приговор по делу о ДТП с 11 жертвами в Балахтинском районе

В Балахтинском районном суде сегодня завершился судебный процесс по делу о ДТП, в котором погибло 11 человек.

Напомним, по версии следствия, 9 июля 2015 года около 5 часов утра на автодороге М-54 «Енисей» водитель пассажирского автобуса Hyundai компании «Автоколонна 1967», выполнявший рейс № 791 «Кызыл — Красноярск», выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, следовавшим из Лесосибирска в Шушенское. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель автобуса Mercedes и 10 его пассажиров.

Позднее выяснилось, что водитель автобуса выполнял уже четвертый рейс, почти не отдыхая между поездками, а микроавтобус был переделан из грузового автомобиля и не отвечал требованиям безопасности при пассажироперевозках. Поводов наказать компанию-перевозчика не нашлось, а водителю рейсового автобуса предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до 7 лет.

Уголовное дело было передано в суд в феврале 2016 года. За 8 месяцев суд допросил около 100 свидетелей, должностных лиц, экспертов и криминалистов, изучил результаты нескольких технических исследований и экспертиз.

27 декабря был оглашен приговор. Как сообщили в управлении Судебного департамента в Красноярском крае, водителя автобуса признали виновным.

Суд приговорил его к лишению свободы на 6 лет и 6 месяцев, с лишением права управления транспортными средствами в течение двух лет. Наказание осужденный будет отбывать в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил, у осужденного есть 10 дней для его обжалования.