Изнасиловавшего пассажирку таксиста-частника ищут в Красноярске

В Красноярске ищут таксиста-насильника, разъезжающего на Honda, сообщили 21 апреля в ГСУ Следственного комитета по краю.

Следователи рассказали, что в Советском районе еще 14 января утром, с 7:00 до 10:30, на молодую женщину напал мужчина, занимающийся частным извозом. Он подвозил женщину и ее подругу на своем автомобиле, предположительно Honda Stepwgn, и после того как девушка осталась одна, в мкрн Взлетка мужчина, угрожая ножом, похитил у нее деньги, а затем изнасиловал.

«После оказания активного сопротивления со стороны потерпевшей мужчина, опасаясь быть застигнутым после совершения преступления, скрылся», — пояснили в следственном управлении.

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Женщина ранее таксиста не видела. Номер автомобиля она не заметила, помнит лишь то, что в государственном регистрационном знаке присутствует цифра «7». Сам автомобиль светлого цвета — серый, серебристый или белый. По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса — п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия).

Следствие просит граждан, располагающих информацией о личности злоумышленника, обращаться по телефону (391) 227-06-45.

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